GÜNDEM

Haberler > GÜNDEM OHAL mahkemelerinin bilançosu ortaya çıktı

Kanun Hükmünde Kararnamelerle tesis edilen ihraç gibi işlemlere ilişkin OHAL Komisyonu’nca verilen kararlara karşı açılan davaların hızlı sonuçlanması için önemli bir adım atıldı. Bu davalara bakan özel görevli mahkeme sayısı 4’ten 5’e çıkarıldı. Ayrıca bu mahkemelerin kararlarını incelemek üzere bir İstinaf Mahkemesi de kuruldu. Bu mahkemelere açılan dava sayısı 37 bine ulaştı. Bunların 5 bin 867’si karara bağlandı. Kararların çok önemli bir kısmı ret yönünde olurken, az sayıda olmakla birlikte iptal kararı da verildi

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