Her konseri merakla beklenen Oi Va Voi Babylon’da

Yesterday’s Mistake, Refugee gibi klasikleşen şarkılarıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sevilen Oi Va Voi, yeni albümü “The Water’s Edge” ile 9 Mayıs’ta Babylon’da olacak.

Dertleri evde bıraktıran Cümbüş Cemaat Babylon’da

Geleneksel müzikleri üyelerinin dokunuşlarıyla, formlara bağlı kalmadan yorumlayan Cümbüş Cemaat, eğlenceli bir performans için 10 Mayıs akşamı Babylon’da olacak.

Depeche Mode severler bu gecede buluşuyor: Petch Mode-An Evening With Depeche Mode Music

Vokalde Ege Kuran, gitarda Efe Ekşioğlu, keyboardlarda Kartal Mehmet ve davulda Özkan Purde’den oluşan Petch Mode, efsanevi grup Depeche Mode’un Devotional, Exciter ve Touring the Angel gibi ikonik turnelerindeki canlı performanslarını, daha önce hiç duyulmamış bir sound ve görsel şovla izleyicilerine sunuyor. Petch Mode, 17 Mayıs’ta Babylon’da.

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Benzersiz bir görsel ve işitsel şov: OI Music Made in Germany

Elektronik müziğin deneysel ve endüstriyel köklerini kutlayan Made In Germany, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde OI_Music ve Babylon işbirliği ile müzikseverleri büyüleyici bir görsel-işitsel yolculuğa davet ediyor.