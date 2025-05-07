Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Oi Va Voi Babylon’da

        Oi Va Voi Babylon’da

        İstanbul'un önemli konser mekanlarından Babylon, sevilen grup Oi Va Voi, OI_Music: Made in Germany, Petch Mode- An Evening With Depeche Mode Music, - Radyo Eksen Partisi gibi konserleri müzikseverlerle buluşturacak. İşte program

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 10:31 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oi Va Voi Babylon'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Her konseri merakla beklenen Oi Va Voi Babylon’da

        Yesterday’s Mistake, Refugee gibi klasikleşen şarkılarıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sevilen Oi Va Voi, yeni albümü “The Water’s Edge” ile 9 Mayıs’ta Babylon’da olacak.

        Dertleri evde bıraktıran Cümbüş Cemaat Babylon’da

        Geleneksel müzikleri üyelerinin dokunuşlarıyla, formlara bağlı kalmadan yorumlayan Cümbüş Cemaat, eğlenceli bir performans için 10 Mayıs akşamı Babylon’da olacak.

        Depeche Mode severler bu gecede buluşuyor: Petch Mode-An Evening With Depeche Mode Music

        Vokalde Ege Kuran, gitarda Efe Ekşioğlu, keyboardlarda Kartal Mehmet ve davulda Özkan Purde’den oluşan Petch Mode, efsanevi grup Depeche Mode’un Devotional, Exciter ve Touring the Angel gibi ikonik turnelerindeki canlı performanslarını, daha önce hiç duyulmamış bir sound ve görsel şovla izleyicilerine sunuyor. Petch Mode, 17 Mayıs’ta Babylon’da.

        REKLAM

        Benzersiz bir görsel ve işitsel şov: OI Music Made in Germany

        Elektronik müziğin deneysel ve endüstriyel köklerini kutlayan Made In Germany, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde OI_Music ve Babylon işbirliği ile müzikseverleri büyüleyici bir görsel-işitsel yolculuğa davet ediyor.

        Doyasıya dans dolu bir gece: Kaan Arslan Co. Big Band

        Kaan Arslan Co. Big Band, dörtlü brass section’ı ve 1950’lerin swing ruhunu ortaya koyacak performansıyla 28 Mayıs akşamı Babylon’da olacak. Ekip yakında yayımlanacak yüksek enerjili caz-funk parçalarını da ilk kez bu konserde dinleyici ile paylaşacak.

        Mojave- Kandırma Kendini İlk Konser

        İstanbul alternatif rock sahnesinin yükselen gücü Mojave, uzun zamandır beklenen ilk albümleri "Kandırma Kendini" ile 29 Mayıs’ta Babylon’da.

        Radyo Eksen Partisi:

        Radyo Eksen programcıları Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız ve Nikki Wild; indie rock’tan ska’ya, punk’tan hip-hop’a uzanan sınırsız seçkileriyle dinleyicileriyle 30 Mayıs’ta Babylon’da buluşacak.

        Etkinliklerin biletleri Biletix, Biletini Al ve Passo’da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Babylon
        #Oi Va Voi
        #Depeche Mode
        #Mayıs
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Yangın sırasında duvar itfaiye erlerinin üzerine çöktü!
        Yangın sırasında duvar itfaiye erlerinin üzerine çöktü!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'ya para cezası
        Deniz Akkaya'ya para cezası
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Tacizcisi tutuklandı
        Tacizcisi tutuklandı
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama