Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Akhisarspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, bu hafta kazanarak üst sıralara çıkmak istediklerini ve bunu başardıklarını ifade etti. Buruk, bugün oynadıkları maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Geçen hafta Kasımpaşa’da aldığımız galibiyetini sahamızda da kazanarak daha değerli kıldık. Özellikle bu hafta kazanarak üste çıkacaktık ve bunu başardık. Maçın başında erken yediğimiz gol dengemizi bozdu. Özellikle iç sahada daha iyi başlayabilirdik ama kolay hatalar yaptık. Rakip sahada üretici olamadık ve aceleci davrandık. İkinci yarı oyun sisteminde değişiklik yaptık. Rakibin 10 kişi kalması bizim için avantaj sağladı. İkinci yarıda sistem değişikliği yapmak ve yeni oyuncularımız faydalı oldu. Böylece golleri üst üste bulduk. Rakibi tebrik ediyorum onlar da çok iyi mücadele etti. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok iyi desteklediler bizi. Yönetimimiz çalışıyor, bizler çalışıyoruz. İnşallah bu sinerjiyi devam ettireceğiz ve daha iyi günler göreceğiz. İki hafta kazandık ama şuan elimizde hiçbir şey yok bundan sonraki maçlarımızı kazanmamız lazım’’ ifadelerini kullandı.