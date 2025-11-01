Okan Buruk, Fatih Tekke'yi ilk kez yenemedi!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Bu mücadeleyle birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, resmi maçlarda 8. kez rakip oldu. Müsabaka 0-0'lık skorla tamamlanırken, Buruk da Tekke'ye karşı ilk kez galip gelemedi. Diğer 7 müsabakayı Okan Buruk'un ekibi kazanmıştı.

Söz konusu resmi mücadelelerde Okan Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Fatih Tekke ise İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un başındaydı.

Bu maçlarda Buruk'un takımı 18 gol kaydederken, Tekke'nin ekipleri ise 1 gol attı.

Öte yandan Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu 7. Süper Lig maçında ilk kez puan aldı.