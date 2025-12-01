Habertürk
        Okan Buruk: Kendi oyunumuzu oynamalıyız - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Kendi oyunumuzu oynamalıyız

        Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi konuştu.

        Giriş: 01.12.2025 - 19:45 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:45
        "Kendi oyunumuzu oynamalıyız"
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        "KENDİ OYUNUMUZU OYNAMALIYIZ"

        Bütün Türkiye'nin nefesi tutup izlemeye hazırlandığı bir maç. Son yıllarda iki takımın verdiği büyük mücadele. Bu sene Trabzonspor da dahil. Beşiktaş hep arkadan gelmeye çalışıyor, Samsunspor da... Bugün özelinde baktığımızda deplasmanda oynayan bir takımız. Sakin olmalıyız, kendi oyunumuzu oynamalıyız. Son yıllarda sakin kaldığımızda karşılığını aldık. Bugün de bunun için hazırız.

        "RAKİBİMİZİN YÜKSELEN ÇİZGİSİ VAR"

        Rakibimizin son maçlarda yükselen çizgisi var. Skor olarak geri düşse de kazandı. Daha moralliler. Bizim de Şampiyonlar Ligi ile birlikte daha yoğun fikstürümüz var. Sakatlıklar, cezalar... TFF'nin cezalarıyla birlikte kadro sayımız biraz azaldı ama bugün buraya soktuğumuz oyuncular oldu. Osimhen ve Lemina 11'de, Yunus'u kadroya aldık. Berkan oynayabilecek durumda Kaan'ı aldık ama tam hazır değil. Takımla birlikte olsun diye aldık. Onun dışında stoper tercihleri, bek tercihlerinde düşüncelerimiz vardı.

        "LEMINA'YI STOPERDE DEĞERLENDİRDİK"

        Lemina'yı tercih etme nedenimiz, fiziksel olarak yapısına uygun olduğu yer stoper. Lemina'yı orta sahada da denedik. Birinci düşüncemiz orta sahaydı ama git gel ve dönüşlerde zorlanması vardı. Onun geri bildirimiyle stoperde değerlendirdik.

        "GÜZEL, KALİTELİ BİR MAÇ OLSUN"

        Takım olarak hazırız. Osimhen'in dönüşü psikolojik ve bu tür deplasman maçları için çok önemli. İnşallah güzel ve kaliteli bir maç olur. Hakemin de iki takımı analiz ettiğini, derslerine çalıştıklarını düşünüyoruz. Gerginliği yaratan her kim olursa olsun kartları gösterecek, duruşu gösterecek bir hakem bekliyoruz. Güzel, kaliteli bir maç olsun. İki takım da futbola odaklandığında bu kalite ortaya çıkıyor.

