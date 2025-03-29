Okan Buruk: Oyuncularımdan galibiyet bekliyorum

Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesinde konuştu.

Okan Buruk, "Çok güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Herkesin bayramını kutlarım. Bugün maç oynamak bizim için milli ara dönüşü 1-2 ertelemek... Milli Takım aralarında dua ediyoruz oyuncularımız sakatlanmasın diye. Sallai'nin ağrıları vardı. Jelert'in ağrısı dünkü antrenmanda tekrar etti. Bu tür maçlarda sıralamanın hiçbir önemi yok. Rakibimizin son 2 hafta aldığı mağlubiyetlere hiç bakmıyorum. Solskjaer ülkemize gelen en kaliteli insanlardan biri. Çok özel bir teknik direktör. Kazanmamız gerekiyor, avantajımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Rakibimizin mobil olmasını bekliyoruz. Oyun kalitesi var, ayak kalitesi var. Dikkat etmemiz gereken yerler var. Avantajlarımız var. Bu deplasmanda zor bir akşam bizi biliyor. Hangi statta olduğunuzdan çok nasıl atmosfer olduğu önemli. Oyuncularımdan galibiyet bekliyorum. Rafa ve Joao Mario gezen oyuncular. Onlara göre önlemler alacağız ama asıl isteğimiz kendi oyun kalitemizi ortaya koymak. Elinizdeki skora göre çok fazla şey değişebiliyor. Kulübemizden gelecek çok önemli oyuncular var. Kadro kalitemize güveniyorum. Oyun gücümüzü devam ettirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.