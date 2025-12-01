Habertürk
        Okan Buruk'tan derbide 3 değişiklik! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan derbide 3 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 20:21 Güncelleme: 01.12.2025 - 20:21
        Okan Buruk'tan derbide 3 değişiklik!
        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında iç sahada Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybettikleri müsabakanın başlangıç kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

        Buruk, Union SG maçına ilk 11'de başlayan Rolan Sallai'den cezası, Ismail Jakobs'tan ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Victor Osimhen'in yokluğunda santrforda görevlendirdiği Mauro Icardi'yi ise yedeğe çekti.

        Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerlerine Mario Lemina, Kazımcan Karataş ve Victor Osimhen'e formayı teslim etti.

        SANCHEZ SAĞ BEK, LEMINA STOPERDE!

        Derbiye birçok eksik oyuncuyla çıkan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sağ bekte Davinson Sanchez, stoperde ise Mario Lemina'yı görevlendirdi.

        Sarı-kırmızılı ekipte sağ bekler Wilfried Singo sakatlığı, Roland Sallai ise cezası nedeniyle maçta forma giyemedi. Sakatlıktan çıkan Kaan Ayhan ise yedekler arasında forma bekledi.

        Sağ bek rotasyonunda elinde alternatif kalmayan teknik direktör Buruk, stoper Sanchez'i sağ beke çekti. Tecrübeli teknik adam, orta saha oyuncusu Lemina'yı ise stoperde oynattı.

        Sol bekleri Ismail Jakobs'un sakat, Eren Elmalı'nın da cezalı olduğu Galatasaray'da bu mevkide Kazımcan Karataş görev yaptı.

        OSIMHEN 2 MAÇ SONRA SAHADA

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü.

        Nijerya Milli Takımı'nın 16 Kasım'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçında sakatlanan tecrübeli santrforun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.

        Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelelerinde forma giyemeyen Osimhen, derbinin ilk 11'de yer aldı.

        YUNUS AKGÜN KADRODA

        Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından ilk kez kadroya alındı.

        Son milli maç arasında kasık fıtığı nedeniyle bıçak altına yatan Yunus, Süper Lig'deki Kocaelispor ve Gençlerbirliği, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ve Union Saint-Gilloise karşılaşmalarında forma giyemedi.

        Normalde 4-6 hafta arasında geri dönüşü planlanan Yunus, 8 Kasım'daki ameliyatın 23 gün sonrasında kadroya girdi.

        KAAN VE BERKAN DERBİYE YETİŞTİ

        Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu, derbinin kadrosunda yer buldu.

        Sakatlıkları nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin son 2 resmi maçında forma giyemeyen iki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk tarafından derbinin kadrosuna yazıldı.

        TARAFTARLAR KADIKÖY'DE TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

        Galatasaray'ı Chobani Stadı'nda yaklaşık 2 bin 500 taraftarı destekledi.

        Yaklaşık 50 bin seyirci kapasiteli statta, konuk takım taraftarları için 2 bin 500'e yakın yer ayrıldı. RAMS Park'ta buluşarak otobüslerle Kadıköy'e gelen taraftarlar, müsabaka öncesi ve sırasında takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

