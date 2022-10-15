Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Arda Kardeşler...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, hakemlere sert tepki gösterdi

ABONE OL
  • Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Arda Kardeşler...

    Okan Buruk maçın ardından şunları söyledi: 

    "9. maç, 6. deplasman. Bugün ilk mağlubiyetimizi aldık. İlk yarıdaki oyun bizim kalitemizde değildi. Dikine oynamakta zorlandık. Bizim kalitemizdeki bir oyunu oynamadık."
  • Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Arda Kardeşler...

    "VAR sisteminin çalışmadığı, bugün yine ortaya çıktı. Mevcut düzendeki VAR hakemlerinin yetersiz ve bu durumda tehlikeli olduğu ortaya kondu. Kurala göre bizim attığımız gol nizami. VAR hakemlerinin uyarması gerekiyordu."
  • Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Arda Kardeşler...

    "Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk. Yapılan atamalarda artık kötü niyet arıyorum. Türk futbolunun en büyük sıkıntısı hakemler. Bu, bugün bir kez daha ortaya çıktı."
  • Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Arda Kardeşler...

    "Türkiye'deki mevcut VAR hakemlerinin sabitlenmesi, Türk futbolu için daha tehlikeli bir hal aldı. Galatasaray'ın hakkı yıllardır yeniliyor. Oyunda çok iyi değildik, bunun altını çizeyim ama VAR hakemlerinin oyuna etkisi üzücü şekildeydi."
  • Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Arda Kardeşler...

    "Galatasaray taraftarı merak etmesin, daha ligin 10. haftası. 6 deplasman oynadık. Bunun ikinci devreye de dönüşü olacak. Şampiyonluk yolunda aldığımız bir yara ama biz bunu en kısa sürede tedavi edeceğiz. Bize güvensinler. Şampiyonluk inancımızdan vazgeçmeyiz ama daha iyi oynamamız gerekiyor, bunun da farkındayız."
  • Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Arda Kardeşler...

    "Sezon başından beri belki 2. veya 3. kez blok yediğimiz pozisyon. Voleybol hakemleri bile karar verebilirdi ama maalesef yeni kurulan sistem, VAR hakemlerinin sadece VAR'da karar vermeleri... VAR hakemleri, bunu istediği gibi kullanmaya başladı."
  • Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Arda Kardeşler...

    "Barış'ın eline geldiğini görüyorsanız, penaltıyı da görecekseniz. Bu, çocuk oyuncağı değil. Milyonlar bu maçı takip ediyor. Bu kadar büyük hataların olması, oradaki insanların bu işteki başarısızlığını gösteriyor."
  • Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Arda Kardeşler...

    "Yolun sonunu şampiyonluk olarak görüyorum. Milli ara ve BAY haftasının bize yaramadığını düşünüyorum."
  • Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Arda Kardeşler...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.