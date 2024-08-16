Okan Buruk'tan Konyaspor deplasmanında 4 değişiklik

Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçı ilk 11'ine göre bu maçta Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay ve Ziyech'in yerine Nelsson, Kaan Ayhan, Gabriel Sara ve Kerem Aktürkoğlu'nu tercih etti.

Galatasaray, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ziyech, Jelert, Yusuf Demir, Batshuayı, Efe Akman, Metehan Baltacı görev bekledi.