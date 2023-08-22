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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında karşılaşacakları Molde maçı öncesi, "Sadece bizim için değil, Türk futbolu için de çok değerli. O yüzden iki turu geçen Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ne girmek" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 20:59 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:59
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        "Tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi"
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında yarın saat 22.00'de Molde ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Victor Nelsson, Molde Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. İyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Buruk, "Burada Zalgiris’ten farklı olarak çok güzel bir stat atmosferi var. Daha farklı bir sentetik saha. Burada topun net bir şekilde aktığını rakibimizi izlerken gördük. Bugün antrenman yapacağız. Bu tür maçlarda en iyisini yapmaya çalışacağız. 2 tur geçtik, bu turu da geçip kendimizi Şampiyonlar Ligi’nde bulmak istiyoruz. Bu sadece bizim için değil, Türk futbolu için de çok değerli. O yüzden iki turu geçen Galatasaray’ın hedefi Şampiyonlar Ligi’ne girmek. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne girip burada kendi kaderimizi belirlemek, kendi geleceğimizi; özellikle burada bunun iki tane yönü var. Birinci yönü kulüplerin finansal olarak elde ettiği gelir. İkincisi de oyuncuların ve bizlerin Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşaması Bu hiçbir para ile tarif edilemez. İsteğimiz, arzumuz hiçbir şeyi bahane etmeden bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapmak" diye konuştu.

        "TETE'NİN OYNAMA İZNİ ÇIKMA ŞANSI VAR"

        Yeni transferlerden Tete'nin oynama izninin çıkması kararını beklediklerini ifade eden Okan Buruk, "Tete ile ilgili süreç devam ediyor. Yarın akşama kadar oynama izninin çıkma şansı olduğu için buraya getirdik. Yarın akşam maç saatine kadar öyle bir sonuç alabilirsek alacağız, alamazsak da bir sonraki maç için şansının devam ettiğini ve bir sonraki maça yetişeceğini düşünüyoruz. Hem takımla birlikte olması hem de atmosferi yaşaması için burada net bir şekilde görür. Gelecek cevabı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

        "TFF'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının Süper Lig'in 3. haftasında oynayacakları maçları erteleme kararıyla ilgili şunları söyledi:

        "Bizim açımızdan sevindirici oldu, çünkü 6 gün içerisinde 3 maç oynayacaktık. Burada hem play-off kapısındaki 4 tane Türk takımı için bu düşünce bence çok önemli ve çok değerli. Bu anlamda Türkiye Futbol Federasyonu’na teşekkür ediyorum. Birçok ülke bunu yapıyor. Ülkemizde de bunu yaptılar, en azından bu sıkışıklığımızı atlattık. Buradan dönüşte tekrar dinlenme ve hazırlanma şansımız olacak. Şampiyonlar Ligi’ne giriş çok önemli, Konferans Ligi’ndeki takımlarımızın gruplara girmesi çok önemli, bu anlamda doğru bir adım oldu."

        NELSSON: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK HAYALİMİZ

        Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Victor Nelsson ise, "Son maçları oynayacağız. Bu maçlardan sonra Şampiyonlar Ligi’ne gireceğiz. Tabii ki çok heyecanlıyız. Bizim amacımız Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak, eminim de buraya geleceğiz" dedi.

        Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın her futbolcunun hayali olduğuna vurgu yapan Danimarkalı futbolcu, "Bizim böyle bir şansımız olabilir. Sadece bunu hemen önümüzdeki şeyi yakalamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak hayalimiz ve buna çok yakınız" diyerek sözlerini noktaladı.

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