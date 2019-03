Okan Can Yantır kimdir, nereli ve kaç yaşında? Magazin gündemine damgasını vurdu. Geçtiğimiz aylarda birliktelik yaşayan Sıla ile Ahmet Kural arasında çıkan şiddetli tartışmada iş adamı Okan Can Yantır'ın bir dönem Sıla ile birlikte olması sebep gösterildi. Duruşmada ilk olarak Ahmet Kural ifade verdi. Sıla ise ifadesi sırasında iş adamı Okan Can Yantır ile birlikte olduğunu söyledi. Ahmet Kural'ın iddiasına göre; Sıla, kavganın yaşandığı gece ünlü oyuncuyla ayrı oldukları dönemde Okan Can Yantır'la birlikte olduğunu itiraf etmişti.

OKAN CAN YANTIR'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Sıla'nın Ahmet Kural'dan ayrılmasının ardından Okan Can Yantır ile birlikte görüntülenmiş ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı magazin basınında yer almıştı. Çiftin Okan Can Yantır yüzünden kavga ettiği ifadeler arasında da yer almıştı. Hedefteki isim Okan Can Yantır ise konuyla ilgili hiçbir açıklamada bulunmamıştı.

OKAN CAN YANTIR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamladı. Okan Can Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi’nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de aldı. Dergi sektörünün tanınan simalarından olan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını attı. Birçok görev yapan Okan Can Yantır, bir süre GQ Türkiye Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir. Bir dönem Tatlı Küçük Yalancılar, Bodrum Masalı ve Çukur dizileriyle tanınan Dilan Çiçek Deniz ile beraberlik yaşayan Okan Can Yantır’ın Sıla ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.