        Oktay Çubuk, yoğun bakımdan çıktı - Magazin haberleri

        Oktay Çubuk, yoğun bakımdan çıktı

        Yurt dışı ziyareti sırasında kalbi duran ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Oktay Çubuk'un, normal odaya alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 18:35
        Yoğun bakımdan çıktı

        Geçtiğimiz günlerde annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'un işi nedeniyle Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Oktay Çubuk, aniden fenalaşmış ve kalbi durmuştu.

        Acil olarak hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki oyuncu, yapılan müdahale ile hayata döndürülmüştü. Hayati tehlikeyi atlatan Çubuk, tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı.

        Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, durumu iyiye giden oyuncu, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı.

