Oktay Çubuk, yoğun bakımdan çıktı
Yurt dışı ziyareti sırasında kalbi duran ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Oktay Çubuk'un, normal odaya alındığı öğrenildi
Giriş: 02 Mayıs 2026 - 18:35
Geçtiğimiz günlerde annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'un işi nedeniyle Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Oktay Çubuk, aniden fenalaşmış ve kalbi durmuştu.
Acil olarak hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki oyuncu, yapılan müdahale ile hayata döndürülmüştü. Hayati tehlikeyi atlatan Çubuk, tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, durumu iyiye giden oyuncu, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ