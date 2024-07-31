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        Haberler Magazin Oktay Kaynarca: Bir anne fotoğrafı koymak zamanı gelmiş de geçmiş bile... Magazin haberleri

        Oktay Kaynarca: Bir anne fotoğrafı koyma zamanı gelmiş de geçmiş bile...

        Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, annesi Nursel Kaynarca ile fotoğrafımı yayımladı. Anne - oğulun benzerliği dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 16:21 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:21
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        Oktay Kaynarca, annesiyle yer aldığı fotoğrafına, "Bir anne fotoğrafı koyma zamanı gelmiş de geçmiş bile..." notunu düştü. Nursel Kaynarca, oğlunun paylaşımına; "Canım yavrum Allah size uzun ömürler versin" yorumunu yaptı. Anne - oğulun benzerliği dikkat çekti.

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        Ünlü isimler zaman zaman anneleriyle birlikte görüntülenirken, bazıları ise birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından yayımlıyor. Magazin dünyasının bazı isimleri anneleriyle olan benzerlikleriyle de dikkat çekiyor...

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        Neslihan Atagül ile annesi Perihan Çıtlak

        4

        Ata Demirer ile annesi Ayten Kaçar

        5

        Amine Gülşe ile Gülter Gülşe

        6

        Demet Özdemir ile Ayşen Şener

        7

        Gülben Ergen ile annesi Gülser Ergen

        8

        Merve Boluğur ile annesi Nehra Boluğur

        9

        Şarkıcı Zara ile annesi Hatice Yılmaz

        10

        Aslı Bekiroğlu ile annesi Süheyla Bekiroğlu

        11

        Ahmet Kural ile annesi Sema Kural

        12

        Dilan Çiçek Deniz ile annesi Hale Temizyürek

        13

        Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit

        14

        Azra Akın ile annesi Ayla Akın

        15

        Kenan Doğulu ile annesi Serpil Doğulu

        16

        Özge Ulusoy ile annesi Armağan Ulusoy

        17

        Aras Bulut İynemli ile annesi Sevtap İynemli

        18

        Ali Sunal ile annesi Gül Sunal

        19

        Hadise ile annesi Gülnihal Açıkgöz

        #oktay kaynarca
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