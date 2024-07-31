Oktay Kaynarca: Bir anne fotoğrafı koyma zamanı gelmiş de geçmiş bile...
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, annesi Nursel Kaynarca ile fotoğrafımı yayımladı. Anne - oğulun benzerliği dikkat çekti
Oktay Kaynarca, annesiyle yer aldığı fotoğrafına, "Bir anne fotoğrafı koyma zamanı gelmiş de geçmiş bile..." notunu düştü. Nursel Kaynarca, oğlunun paylaşımına; "Canım yavrum Allah size uzun ömürler versin" yorumunu yaptı. Anne - oğulun benzerliği dikkat çekti.
Ünlü isimler zaman zaman anneleriyle birlikte görüntülenirken, bazıları ise birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından yayımlıyor. Magazin dünyasının bazı isimleri anneleriyle olan benzerlikleriyle de dikkat çekiyor...
Neslihan Atagül ile annesi Perihan Çıtlak
Ata Demirer ile annesi Ayten Kaçar
Amine Gülşe ile Gülter Gülşe
Demet Özdemir ile Ayşen Şener
Gülben Ergen ile annesi Gülser Ergen
Merve Boluğur ile annesi Nehra Boluğur
Şarkıcı Zara ile annesi Hatice Yılmaz
Aslı Bekiroğlu ile annesi Süheyla Bekiroğlu
Ahmet Kural ile annesi Sema Kural
Dilan Çiçek Deniz ile annesi Hale Temizyürek
Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit
Azra Akın ile annesi Ayla Akın
Kenan Doğulu ile annesi Serpil Doğulu
Özge Ulusoy ile annesi Armağan Ulusoy
Aras Bulut İynemli ile annesi Sevtap İynemli
Ali Sunal ile annesi Gül Sunal