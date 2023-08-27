Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. İlk ders zili 11 Eylül'de çalacak; ancak okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler, 4-8 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri almaya başlayacak. Yaz tatilinin sonuna yaklaşırken tatil dönüşlerinde salgınların başladığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Bu dönemde havaalanları ve terminaller kalabalık oluyor ve boş olan şehir bir anda kalabalıklaşıyor. Böylece virüsler bir anda salgına dönüşüyor. Bu yıl enteresan bir şekilde çok fazla enfeksiyon gördüğümüzü söyleyebilirim; grip, koronavirüs, yaz ishallerini gördük ve görüyoruz. Deriyle ilgili problemler görüyoruz. İlginçtir ki neredeyse aralık ayını anımsatacak şekilde üst solunum yolu enfeksiyonları görüyoruz. Bunları tatil beldelerinin en kalabalık olduğu yerlerde daha sık görüyoruz. Bu çocuklar okullarına geri dönüyor, bu nedenle eylül ayının hastalık dolu geçmesini bekliyoruz" dedi.

KÜRESEL ISINMA: YAZIN DA KIŞ HASTALIKLARI GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Kış hastalıklarının yaz mevsiminde görülme sebebinin küresel ısınma olduğunu aktaran Dr. Seçkin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dışarısı çok sıcak ve nemli, içeride ise klima var. Bu da solunum yolu enfeksiyonlarını ve cilt sorunlarını artırıyor. Kusma ve ishal yapan virüsleri de artırıyor. Bu tür salgınlar insan kalabalığının olduğu zamanlarda meydana geliyor; bayramlar, yılbaşı dönemi gibi... İnsanlar kalabalıkta bir arada olunca virüslerin bulaşması da çok kolay oluyor. Okulun ilk açıldığı dönem ve sömestr tatilinden dönülen hafta her tür virüs için salgın yapma dönemidir."

Dr. Şirin, cilt sorunlarının genelde yaz tatilinde oluştuğunu fakat tatil bölgelerinde dermatoloji uzmanına gidilmediğinden tatil dönüşü sorunlar nedeniyle hastaneye başvurulduğunu söyledi.

Şirin, bu yıl en çok sinek ve böcek ısırıkları kaynaklı şikayetlerle hastaneye başvurular olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Sivrisinek ısırıklarına bağlı anormal kabarıklıklar, yaralar meydana geldi. Ardından havuzda kapılan mantarlar ve güneş yanıkları görüldü. Cilt yeterince nemlendirilmediğinden kuruluklar oluşuyor ve egzama şikayetiyle hastaneye başvurular oluyor. Her tür cilt sorununu yaz mevsiminde daha çok görüyoruz."

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ATEŞİ OLAN ÇOCUK OKULA GÖNDERİLMEMELİ

Çocukları tehdit eden solunum yolu hastalıklarına da değinen Dr. Şirin, "Öncelikle koronavirüsten henüz kurtulmadık. Koronavirüs vakaları bu aralar artışa geçti. Sanıyorum ki aralık-ocak aylarında pik yaşarız. Eylül ayında çocukların, özellikle yaşlıların ve 65 yaş üstü kişilerin dikkat etmesi gerekir. Grip de ağustos ayında başladı. Biz bunu genelde aralık ve ocakta görürdük. Küresel ısınma sebebiyle ağustos ayında grip salgını artmaya başladı. Bu noktada hijyen çok önemli. Çocuklar aileden bunu göre göre rutine dönüştürmeli. Yemek yemeden önce ve sonra, tuvaletten çıktıktan sonra, kedi veya köpekle ya da toprakla oyndaıktan sonra eller yıkanmalı. Aile bunu belki de 50 kez söylemeli ama çocuk bunu sonuçta öğrenecek. Çocuklarda bir de burun karıştırma dönemleri oluyor; aile bunu da yapmaması gerektiğini söylemeli. Yapılan araştırmalar, burnunu kurcalayan çocuğun daha çok hastalandığını gösteriyor; çünkü sıradaki virüsü burnuna götürmüş oluyor. Tırnak yiyen çocuk için de bu durum geçerli, enfeksiyonun kolayca bulaşmasına neden oluyor. Bir yanlış da ateşi olan çocukların okullara gönderilmesi. Bu durumda çocuk okula gönderilmemeli; çünkü aynı sınıfta okuyan öğrenciler ve öğretmen de hastalanır. Biri hastaysa maske takmalı ve daha çok ellerini yıkamalı, burnunu sildiği kağıt mendili sırada bırakmamalı, sarılma veya öpüşme gibi temaslardan uzak durmalı" dedi.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN...

"Bu yıl çok salgın olacak" diyen Dr. Şirin, sözlerine şöyle devam etti: "Yapılması gereken şey; bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Bu da iyi beslenmek, hareket etmek ve temiz hava almak, D vitamini takviyesi almak, hijyene dikkat etmek, eksik aşıları yaptırmak ve tırnak yememek ile olacaktır" diye konuştu.

"COVID İÇİN EVLERDE HIZLI TESTLER OLMALI"

Covid-19'un yeni varyantı Eris'e yönelik de açıklama yapan Dr. Seçkin, "Grip gibi seyrediyor. Evlerde hızlı testler olmalı. Çocuğun şikayetleri varsa hızlı testlerden yapılmalı. Sonuç negatif olsa da aradan bir iki gün geçtikten sonra yeniden test yapılmalı. Hasta çocuk okula gönderilmemeli. Yaptığımız en büyük hatalardan biri 'çocuğun şikayeti yok, testin doğruluğuna inanmıyorum' denilerek, çocuğun kalabalık alanlara sokulması. Bu tür bir davranış da salgınlara yol açıyor" ifadelerini kullandı.

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