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Okul dışarıda günü 2019 ne demek? Okul dışarıda gününde ne yapılır?

Okul dışarıda günü ne demek soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm okul öncesi eğitim kurumlarına, "Okul Dışarıda Günü" ve "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinlikleri kapsamında sınıflarını açık havaya taşıyıp dersleri oyun oynayarak işlemeleri çağrısında bulundu. Peki okul dışarıda gününde neler yapılır? İşte detaylar...

Okul dışarıda günü

Okul dışarıda günü öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz gün 1,6 milyon çocuk için 'Dersi açık havada oyuna işle' şeklinde bir çağrıda bulundu. Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, küresel bir kampanya olan "Okul Dışarıda Günü", açık havada öğrenmeyi ve oynamayı kutlamak ve ilham vermek amacıyla düzenleniyor.

OKUL DIŞARIDA GÜNÜ NE ZAMAN 2019

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden, oyunun ve açık havanın çocuğun hayatındaki önemine dikkat çekmek, çocuklar, eğitimciler, aileler ve toplumda olumlu farkındalık oluşturmak ve oyunun çocukların en doğal hakkı olduğu vurgusunu yapmak amacıyla 23-29 Mayıs'ta resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında bir dizi etkinlik yapılması için illere yazı gönderildi.

OKUL DIŞARIDA GÜNÜNDE NELER YAPILIR?

Yazıya göre, resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, 23 Mayıs Perşembe günü sabahçı ve normal eğitim yapan sınıflarda saat 10.00'da, öğlenci sınıflarda ise saat 14.00'te olmak üzere, geleneksel çocuk oyunlarından "Yağ satarım bal satarım" oyunu oynanması tavsiye edildi.

Aileleri de sürece dahil etmek ve oyunun özellikle de dışarıda oyunun önemi konusunda bilinç oluşturmak için sadece çocuklar değil, ailelerin de okullardaki etkinliklerde aktif rol alacağı veya sadece ailelerin oynayıp çocukların izleyeceği oyunların oynanması önerildi.

Hafta boyunca "Çocukların Gözünden Oyun" konulu sergiler düzenlenecek, okullar tarafından farklı etkinlikler yapılacak.

Ayrıca, "Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesinde dışarıda ve doğada oyunun önemi", "Çocuklar hangi yaşta, hangi oyunları, oyuncakları tercih ederler?", "Oyun ve öğrenme", "Anne ve babalar neden çocuklarıyla oyun oynamalı?", "Dijital oyunlardan çocuklarımızı korumak mümkün mü? Gerekli mi?", "Eskiden, şimdi ve gelecekte oyun", "Oyunlar değişiyor" gibi konularda öğretmenler ve ailelere yönelik eğitimler düzenlenecek.

Yazıda, "Oyun her zaman her yerde ve herkese" sloganı ile yapılacak etkinliklerin, sosyal medyada #okuldışarıda etiketi ile paylaşılarak farkındalık oluşturulması da istendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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