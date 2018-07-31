Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları!

Öğretmen olmak için daha iyi bir okulda eğitim almak için çalışan öğretmen adayları hangi üniversitenin kaç puanla aldığını merak ediyor. İşte Okul Öncesi Öğretmenlik taban puan sıralamaları...
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK TABAN PUANLARI
|Üniversite
|Program Adı
|Puan Türü
|Şehir
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)
|TS
|İSTANBUL
|436,70465
|7,919
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS
|GAZİANTEP
|430,50290
|10,061
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)
|TS
|ANKARA
|426,27747
|11,735
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Tam Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|425,30671
|12,141
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|ANKARA
|415,25098
|17,193
|TED ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Tam Burslu)
|TS
|ANKARA
|414,81853
|17,457
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|DİYARBAKIR
|414,64295
|17,557
|EGE ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|İZMİR
|412,58465
|18,779
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|İSTANBUL
|412,53618
|18,806
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|İSTANBUL
|409,41240
|20,815
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|ADANA
|408,17750
|21,658
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|ESKİŞEHİR
|408,03889
|21,736
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|İSTANBUL
|407,99510
|21,770
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|ANKARA
|407,05187
|22,437
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|406,84650
|22,576
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|İZMİR
|406,76904
|22,615
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|ANKARA
|405,89858
|23,198
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|BURSA
|405,75362
|23,297
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS
|ANKARA
|404,53183
|24,215
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|404,47297
|24,272
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|MERSİN
|403,74375
|24,804
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|403,45479
|25,028
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|MALATYA
|403,37266
|25,084
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|ESKİŞEHİR
|402,83191
|25,473
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|ANTALYA
|402,71250
|25,572
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|KONYA
|402,65732
|25,619
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|402,22464
|25,971
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|ADIYAMAN
|402,19715
|25,991
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|VAN
|402,18381
|25,998
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|401,95783
|26,176
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|401,89170
|26,222
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|SAMSUN
|401,71799
|26,355
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|ELAZIĞ
|400,16934
|27,579
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|KOCAELİ
|399,95535
|27,768
|OKAN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|399,05502
|28,456
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|KİLİS
|398,30033
|29,120
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|ERZURUM
|397,25918
|30,026
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|SAKARYA
|396,35489
|30,866
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|ADANA
|396,08123
|31,119
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|BALIKESİR
|395,96862
|31,222
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|DENİZLİ
|395,95485
|31,231
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|BURSA
|395,59402
|31,541
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|MUŞ
|395,51975
|31,603
|ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|AYDIN
|395,49085
|31,628
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|ÇANAKKALE
|395,41309
|31,702
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|TRABZON
|395,07782
|32,020
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|MUĞLA
|395,03217
|32,066
|ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|BOLU
|394,80849
|32,271
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|MALATYA
|393,57382
|33,419
|DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|KÜTAHYA
|392,82587
|34,103
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|KONYA
|391,94988
|34,927
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|MERSİN
|391,81551
|35,054
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|NİĞDE
|391,59131
|35,313
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|ANTALYA
|391,57212
|35,328
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|NEVŞEHİR
|391,21098
|35,670
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|EDİRNE
|391,01969
|35,845
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|KIRIKKALE
|390,66302
|36,166
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|AKSARAY
|390,07847
|36,744
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu)
|TS
|ANKARA
|390,06923
|36,750
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|AFYONKARAHİSAR
|389,72950
|37,052
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|UŞAK
|389,58151
|37,199
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|AMASYA
|389,11315
|37,637
|AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|KIRŞEHİR
|388,99544
|37,757
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|AĞRI
|388,81304
|37,944
|CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|SİVAS
|388,79988
|37,961
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|ORDU
|388,64992
|38,133
|MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|BURDUR
|388,53253
|38,252
|ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|ERZİNCAN
|388,50177
|38,282
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|DÜZCE
|387,93221
|38,869
|BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|ZONGULDAK
|386,96455
|39,871
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|386,48186
|40,420
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|KARS
|386,20612
|40,725
|GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|TOKAT
|386,07490
|40,864
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|SAKARYA
|386,01497
|40,925
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|GİRESUN
|385,64472
|41,309
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|ÇANAKKALE
|385,58469
|41,367
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|KASTAMONU
|385,57783
|41,375
|ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|AYDIN
|385,45128
|41,509
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|DENİZLİ
|385,36941
|41,589
|BOZOK ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|YOZGAT
|385,34420
|41,616
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|BALIKESİR
|384,79486
|42,215
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|SİNOP
|384,56006
|42,502
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|ERZURUM
|384,20806
|42,880
|DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|KÜTAHYA
|383,61170
|43,531
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|AFYONKARAHİSAR
|381,71221
|45,662
|MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|BURDUR
|381,49929
|45,918
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|KASTAMONU
|381,08052
|46,413
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|GİRESUN
|380,94664
|46,544
|BOZOK ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
|TS
|YOZGAT
|380,04615
|47,586
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS
|KKTC-GAZİMAĞUSA
|377,79909
|50,330
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS
|KKTC-LEFKOŞA
|372,49017
|56,934
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS
|ANKARA
|370,04025
|60,156
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS
|KKTC-LEFKE
|368,70457
|61,939
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS
|KKTC-LEFKOŞA
|368,55563
|62,141
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS
|KKTC-GİRNE
|362,70759
|70,384
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS
|KKTC-GİRNE
|362,62176
|70,493
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|358,46900
|76,813
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS
|GAZİANTEP
|357,60330
|78,168
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|356,46330
|79,991
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|356,23480
|80,339
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
|TS
|GAZİANTEP
|350,73220
|89,430
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|350,67686
|89,522
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)(Lefkoşa Kampusu)
|TS
|KKTC-LEFKE
|348,09394
|94,017
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|344,73786
|100,068
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu)
|TS
|KKTC-LEFKOŞA
|343,00799
|103,303
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|340,71356
|107,610
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu)
|TS
|KKTC-LEFKOŞA
|331,24054
|126,779
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu)
|TS
|KKTC-GİRNE
|330,57313
|128,200
|TED ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 Burslu)
|TS
|ANKARA
|328,90217
|131,827
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|319,50854
|153,357
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|313,63834
|167,795
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
|TS
|ANKARA
|312,66439
|170,242
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS
|KKTC-GİRNE
|310,53881
|175,714
|OKAN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|310,50834
|175,804
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|308,42729
|181,218
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS
|KKTC-LEFKE
|298,35526
|209,024
|AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
|TS
|BAKÜ-AZERBAYCAN
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli)
|TS
|İSTANBUL
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
|TS
|KKTC-GAZİMAĞUSA
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS
|KKTC-GAZİMAĞUSA
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
|TS
|İSTANBUL
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS
|KKTC-GİRNE
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
|TS
|KKTC-GİRNE
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
|TS
|İSTANBUL
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
|TS
|İSTANBUL
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
|TS
|KKTC-LEFKE
|OKAN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
|TS
|İSTANBUL
|TED ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%25 Burslu)
|TS
|ANKARA
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
|TS
|KKTC-GİRNE
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS
|KKTC-LEFKOŞA
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
|TS
|KKTC-LEFKOŞA
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS
|KKTC-LEFKOŞA
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
|TS
|KKTC-LEFKOŞA
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