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Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları!
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Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları! Hangi üniversite kaç puanla alıyor?

Öğretmen adayları 2018 Okul Öncesi Öğretmenliğin taban puanlarını merak ediyorlar. 2018 yılı Okul öncesi öğretmenlik için hangi okulun taban puanının kaç olduğu henüz açıklanmadı. İşte 2017 Okul Öncesi Öğretmenlik taban puan sıralamaları...

31.07.2018 - 15:10 | Güncelleme:

Öğretmen olmak için daha iyi bir okulda eğitim almak için çalışan öğretmen adayları hangi üniversitenin kaç puanla aldığını merak ediyor. İşte Okul Öncesi Öğretmenlik taban puan sıralamaları...

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK TABAN PUANLARI

Üniversite Program Adı Puan Türü Şehir Taban Puanı Başarı Sırası
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) TS İSTANBUL 436,70465 7,919
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS GAZİANTEP 430,50290 10,061
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) TS ANKARA 426,27747 11,735
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Tam Burslu) TS İSTANBUL 425,30671 12,141
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ANKARA 415,25098 17,193
TED ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Tam Burslu) TS ANKARA 414,81853 17,457
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS DİYARBAKIR 414,64295 17,557
EGE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS İZMİR 412,58465 18,779
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS İSTANBUL 412,53618 18,806
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS İSTANBUL 409,41240 20,815
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ADANA 408,17750 21,658
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ESKİŞEHİR 408,03889 21,736
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS İSTANBUL 407,99510 21,770
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ANKARA 407,05187 22,437
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS İSTANBUL 406,84650 22,576
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS İZMİR 406,76904 22,615
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ANKARA 405,89858 23,198
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS BURSA 405,75362 23,297
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS ANKARA 404,53183 24,215
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS İSTANBUL 404,47297 24,272
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS MERSİN 403,74375 24,804
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS İSTANBUL 403,45479 25,028
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS MALATYA 403,37266 25,084
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ESKİŞEHİR 402,83191 25,473
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ANTALYA 402,71250 25,572
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS KONYA 402,65732 25,619
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS İSTANBUL 402,22464 25,971
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ADIYAMAN 402,19715 25,991
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS VAN 402,18381 25,998
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS İSTANBUL 401,95783 26,176
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS İSTANBUL 401,89170 26,222
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS SAMSUN 401,71799 26,355
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ELAZIĞ 400,16934 27,579
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS KOCAELİ 399,95535 27,768
OKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS İSTANBUL 399,05502 28,456
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS KİLİS 398,30033 29,120
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ERZURUM 397,25918 30,026
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS SAKARYA 396,35489 30,866
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS ADANA 396,08123 31,119
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS BALIKESİR 395,96862 31,222
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS DENİZLİ 395,95485 31,231
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS BURSA 395,59402 31,541
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS MUŞ 395,51975 31,603
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS AYDIN 395,49085 31,628
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ÇANAKKALE 395,41309 31,702
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS TRABZON 395,07782 32,020
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS MUĞLA 395,03217 32,066
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS BOLU 394,80849 32,271
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS MALATYA 393,57382 33,419
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS KÜTAHYA 392,82587 34,103
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS KONYA 391,94988 34,927
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS MERSİN 391,81551 35,054
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS NİĞDE 391,59131 35,313
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS ANTALYA 391,57212 35,328
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS NEVŞEHİR 391,21098 35,670
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS EDİRNE 391,01969 35,845
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS KIRIKKALE 390,66302 36,166
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS AKSARAY 390,07847 36,744
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) TS ANKARA 390,06923 36,750
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS AFYONKARAHİSAR 389,72950 37,052
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS UŞAK 389,58151 37,199
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS AMASYA 389,11315 37,637
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS KIRŞEHİR 388,99544 37,757
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS AĞRI 388,81304 37,944
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS SİVAS 388,79988 37,961
ORDU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ORDU 388,64992 38,133
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS BURDUR 388,53253 38,252
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ERZİNCAN 388,50177 38,282
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS DÜZCE 387,93221 38,869
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ZONGULDAK 386,96455 39,871
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) TS İSTANBUL 386,48186 40,420
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS KARS 386,20612 40,725
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS TOKAT 386,07490 40,864
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS SAKARYA 386,01497 40,925
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS GİRESUN 385,64472 41,309
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS ÇANAKKALE 385,58469 41,367
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS KASTAMONU 385,57783 41,375
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS AYDIN 385,45128 41,509
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS DENİZLİ 385,36941 41,589
BOZOK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS YOZGAT 385,34420 41,616
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS BALIKESİR 384,79486 42,215
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS SİNOP 384,56006 42,502
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS ERZURUM 384,20806 42,880
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS KÜTAHYA 383,61170 43,531
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS AFYONKARAHİSAR 381,71221 45,662
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS BURDUR 381,49929 45,918
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS KASTAMONU 381,08052 46,413
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS GİRESUN 380,94664 46,544
BOZOK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS YOZGAT 380,04615 47,586
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS KKTC-GAZİMAĞUSA 377,79909 50,330
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS KKTC-LEFKOŞA 372,49017 56,934
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS ANKARA 370,04025 60,156
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS KKTC-LEFKE 368,70457 61,939
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS KKTC-LEFKOŞA 368,55563 62,141
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS KKTC-GİRNE 362,70759 70,384
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS KKTC-GİRNE 362,62176 70,493
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) TS İSTANBUL 358,46900 76,813
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS GAZİANTEP 357,60330 78,168
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS İSTANBUL 356,46330 79,991
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS İSTANBUL 356,23480 80,339
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) TS GAZİANTEP 350,73220 89,430
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS İSTANBUL 350,67686 89,522
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)(Lefkoşa Kampusu) TS KKTC-LEFKE 348,09394 94,017
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS İSTANBUL 344,73786 100,068
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) TS KKTC-LEFKOŞA 343,00799 103,303
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) TS İSTANBUL 340,71356 107,610
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) TS KKTC-LEFKOŞA 331,24054 126,779
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) TS KKTC-GİRNE 330,57313 128,200
TED ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 Burslu) TS ANKARA 328,90217 131,827
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS İSTANBUL 319,50854 153,357
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS İSTANBUL 313,63834 167,795
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS ANKARA 312,66439 170,242
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS KKTC-GİRNE 310,53881 175,714
OKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS İSTANBUL 310,50834 175,804
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) TS İSTANBUL 308,42729 181,218
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS KKTC-LEFKE 298,35526 209,024
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS BAKÜ-AZERBAYCAN    
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) TS İSTANBUL    
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 Burslu) TS İSTANBUL    
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS KKTC-GAZİMAĞUSA    
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS KKTC-GAZİMAĞUSA    
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS İSTANBUL    
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS KKTC-GİRNE    
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS KKTC-GİRNE    
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) TS İSTANBUL    
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) TS İSTANBUL    
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS İSTANBUL    
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS KKTC-LEFKE    
OKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS İSTANBUL    
TED ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%25 Burslu) TS ANKARA    
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS KKTC-GİRNE    
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS KKTC-LEFKOŞA    
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS KKTC-LEFKOŞA    
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS KKTC-LEFKOŞA    
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS KKTC-LEFKOŞA

 

 

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