Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları!

Öğretmen olmak için daha iyi bir okulda eğitim almak için çalışan öğretmen adayları hangi üniversitenin kaç puanla aldığını merak ediyor. İşte Okul Öncesi Öğretmenlik taban puan sıralamaları...

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK TABAN PUANLARI

Üniversite Program Adı Puan Türü Şehir Taban Puanı Başarı Sırası BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) TS İSTANBUL 436,70465 7,919 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS GAZİANTEP 430,50290 10,061 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) TS ANKARA 426,27747 11,735 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Tam Burslu) TS İSTANBUL 425,30671 12,141 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ANKARA 415,25098 17,193 TED ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Tam Burslu) TS ANKARA 414,81853 17,457 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS DİYARBAKIR 414,64295 17,557 EGE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS İZMİR 412,58465 18,779 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS İSTANBUL 412,53618 18,806 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS İSTANBUL 409,41240 20,815 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ADANA 408,17750 21,658 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ESKİŞEHİR 408,03889 21,736 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS İSTANBUL 407,99510 21,770 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ANKARA 407,05187 22,437 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS İSTANBUL 406,84650 22,576 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS İZMİR 406,76904 22,615 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ANKARA 405,89858 23,198 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS BURSA 405,75362 23,297 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS ANKARA 404,53183 24,215 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS İSTANBUL 404,47297 24,272 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS MERSİN 403,74375 24,804 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS İSTANBUL 403,45479 25,028 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS MALATYA 403,37266 25,084 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ESKİŞEHİR 402,83191 25,473 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ANTALYA 402,71250 25,572 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS KONYA 402,65732 25,619 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS İSTANBUL 402,22464 25,971 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ADIYAMAN 402,19715 25,991 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS VAN 402,18381 25,998 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS İSTANBUL 401,95783 26,176 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS İSTANBUL 401,89170 26,222 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS SAMSUN 401,71799 26,355 FIRAT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ELAZIĞ 400,16934 27,579 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS KOCAELİ 399,95535 27,768 OKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS İSTANBUL 399,05502 28,456 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS KİLİS 398,30033 29,120 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ERZURUM 397,25918 30,026 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS SAKARYA 396,35489 30,866 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS ADANA 396,08123 31,119 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS BALIKESİR 395,96862 31,222 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS DENİZLİ 395,95485 31,231 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS BURSA 395,59402 31,541 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS MUŞ 395,51975 31,603 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS AYDIN 395,49085 31,628 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ÇANAKKALE 395,41309 31,702 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS TRABZON 395,07782 32,020 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS MUĞLA 395,03217 32,066 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS BOLU 394,80849 32,271 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS MALATYA 393,57382 33,419 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS KÜTAHYA 392,82587 34,103 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS KONYA 391,94988 34,927 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS MERSİN 391,81551 35,054 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS NİĞDE 391,59131 35,313 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS ANTALYA 391,57212 35,328 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS NEVŞEHİR 391,21098 35,670 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS EDİRNE 391,01969 35,845 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS KIRIKKALE 390,66302 36,166 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS AKSARAY 390,07847 36,744 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) TS ANKARA 390,06923 36,750 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS AFYONKARAHİSAR 389,72950 37,052 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS UŞAK 389,58151 37,199 AMASYA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS AMASYA 389,11315 37,637 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS KIRŞEHİR 388,99544 37,757 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS AĞRI 388,81304 37,944 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS SİVAS 388,79988 37,961 ORDU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ORDU 388,64992 38,133 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS BURDUR 388,53253 38,252 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ERZİNCAN 388,50177 38,282 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS DÜZCE 387,93221 38,869 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS ZONGULDAK 386,96455 39,871 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) TS İSTANBUL 386,48186 40,420 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS KARS 386,20612 40,725 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS TOKAT 386,07490 40,864 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS SAKARYA 386,01497 40,925 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS GİRESUN 385,64472 41,309 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS ÇANAKKALE 385,58469 41,367 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS KASTAMONU 385,57783 41,375 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS AYDIN 385,45128 41,509 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS DENİZLİ 385,36941 41,589 BOZOK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS YOZGAT 385,34420 41,616 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS BALIKESİR 384,79486 42,215 SİNOP ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği TS SİNOP 384,56006 42,502 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS ERZURUM 384,20806 42,880 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS KÜTAHYA 383,61170 43,531 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS AFYONKARAHİSAR 381,71221 45,662 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS BURDUR 381,49929 45,918 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS KASTAMONU 381,08052 46,413 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS GİRESUN 380,94664 46,544 BOZOK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) TS YOZGAT 380,04615 47,586 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS KKTC-GAZİMAĞUSA 377,79909 50,330 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS KKTC-LEFKOŞA 372,49017 56,934 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS ANKARA 370,04025 60,156 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS KKTC-LEFKE 368,70457 61,939 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS KKTC-LEFKOŞA 368,55563 62,141 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS KKTC-GİRNE 362,70759 70,384 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS KKTC-GİRNE 362,62176 70,493 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) TS İSTANBUL 358,46900 76,813 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS GAZİANTEP 357,60330 78,168 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS İSTANBUL 356,46330 79,991 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS İSTANBUL 356,23480 80,339 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) TS GAZİANTEP 350,73220 89,430 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS İSTANBUL 350,67686 89,522 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)(Lefkoşa Kampusu) TS KKTC-LEFKE 348,09394 94,017 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS İSTANBUL 344,73786 100,068 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) TS KKTC-LEFKOŞA 343,00799 103,303 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) TS İSTANBUL 340,71356 107,610 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) TS KKTC-LEFKOŞA 331,24054 126,779 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) TS KKTC-GİRNE 330,57313 128,200 TED ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 Burslu) TS ANKARA 328,90217 131,827 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS İSTANBUL 319,50854 153,357 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS İSTANBUL 313,63834 167,795 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS ANKARA 312,66439 170,242 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS KKTC-GİRNE 310,53881 175,714 OKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS İSTANBUL 310,50834 175,804 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) TS İSTANBUL 308,42729 181,218 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS KKTC-LEFKE 298,35526 209,024 AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS BAKÜ-AZERBAYCAN BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) TS İSTANBUL BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 Burslu) TS İSTANBUL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS KKTC-GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS KKTC-GAZİMAĞUSA FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS İSTANBUL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS KKTC-GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS KKTC-GİRNE İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) TS İSTANBUL İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) TS İSTANBUL İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS İSTANBUL LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS KKTC-LEFKE OKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS İSTANBUL TED ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%25 Burslu) TS ANKARA ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS KKTC-GİRNE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS KKTC-LEFKOŞA ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS KKTC-LEFKOŞA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS KKTC-LEFKOŞA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) TS KKTC-LEFKOŞA

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