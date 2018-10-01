Kaza, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Kadirli-Sumbas yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Küçükpala (26) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Haluk Yakıcı yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Haluk Yakıcı’nın kullandığı otomobil Ahmet Topalhan’ın kullandığı otomobile ve park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Kazada özel okul önünde bekleyen okul müdürü Duran İsaoğlu, kaza yapan iki otomobilin arasında sıkışarak yaralandı. Kazada araç sürücüleri Ahmet Küçükpala, Haluk Yakıcı, araçlarda bulunan Emrah Cengizer ve Beyza Yakıcı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Kadirli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın saniyeler öncesi öğrencilerin çantalarıyla okula giriş yaptığı ve kazadan kıl payı kurtuldukları gözlendi.





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