Palıć'ten ödül kazandı 0:00 / 0:00

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Ferit Karahan'ın 'Okul Tıraşı', 71'inci Berlin Uluslararası Film Festivali'nde 'FIPRESCI Ödülü', 38'inci Uluslararası Fecr Film Festivali'nde 'En İyi Senaryo Ödülü' ve 36'ncı Uluslararası Valencia Film Festivali CINEMA JOVE'da 'En İyi Film ile 'En İyi Seyirci Ödülü'ne layık görülmüştü.

'Okul Tıraşı', 28'inci Avrupa Film Festivali Palıć'ten de 'En İyi Yönetmen Ödülü' ile döndü. Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız’ın paylaştığı film, baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un hikâyesini konu edindi.