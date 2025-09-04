Okulda kimse prens ya da prenses değil! Kraliyet çocuklarının okuldaki isimleri

Galler Prensi William ile Prenses Kate Middleton'ın çocukları; 12 yaşındaki Prens George, 10 yaşındaki Prenses Charlotte ve 7 yaşındaki Prens Louis, yaz tatilinin ardından İngiltere'de bu hafta okullarına dönen binlerce çocuk arasında yer alıyor. Kraliyet çocukları, Berkshire'daki Lambrook Hazırlık Okulu'na gidiyor.

George, Charlotte ve Louis kardeşler, doğumlarından itibaren kraliyet ünvanlarına sahip olsalar da, bu ünvanları okulda kullanmıyorlar. Bunun yerine, Eylül 2022'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından anne ve babalarına verilen 'Galler Prensi' ve 'Galler Prensesi' ünvanlarına bir gönderme olarak, Galler soyadıyla anılıyorlar. Kardeşler, Galler'in İngilizcedeki adı olan Wales olarak; yani George Wales, Charlotte Wales ve Louis Wales olarak biliniyor.

REKLAM

Prens William ile Prenses Kate, Kraliçe Elizabeth'in ölümünden önce 'Cambridge Dükü' ve 'Cambridge Düşesi' olarak bilinirken, çocukları 'Cambridge' soyadını kullanıyordu. Bu durum, okuldayken babaları Charles'ın eski ünvanı olan Wales'i soyadları olarak alan Prens William ve Prens Harry için de geçerliydi.

Yaz tatillerinin bir kısmını büyükbabaları Kral Charles'ın İskoçya'daki Balmoral malikanesinde geçiren George, Charlotte ve Louis, şimdi okulda sırasıyla; 8, 6 ve 3'üncü sınıfa gidiyor.