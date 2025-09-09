Okulda yangın paniği!

Başakşehir'de ortaokulun kantin kısmında çıkan yangın söndürüldü, eğitime ara verildi.

AA'da yer alan habere göre, ilçede Erdem Beyazıt Caddesi'ndeki İBB Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu'nun kantin kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, okuldaki öğrenciler tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

EĞİTİM VE ÖĞRETİME ARA VERİLDİ

Bunun üzerine öğrenciler servis araçlarıyla okuldan ayrılırken, bazı veliler de çocuklarını teslim aldı. Bir veli, "Kırtasiyeye uğramıştım, fotokopi çekiyordum. Yangını duyunca koşa koşa okula geldim." dedi. Bir öğrenci de bir anda yangın ihbarı yapıldığını, bunun ardından sınıflardan dışarı çıktıklarını söyledi.

Fotoğraflar: DHA