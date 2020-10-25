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Okullar ne zaman açılacak? 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? MEB'ten açıklama geldi mi?

Okullar ne zaman açılacak? Soruları milyonlarca öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. 11 sınıflar okulların açılacağı tarihi merak ediyor. İşte MEB son dakika okulların açılış tarihi

Okullar ne zaman açılacak? 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? MEB'ten açıklama geldi mi?

Okullar ne zaman açılacak sorusu merak ediliyor. Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor. 5 ve 9. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak. Peki, 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

MEB OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SON DAKİKA

11. sınıflar gibi diğer sınıflar için de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk alınan kararları açıklayacak.

5'İNCİ SINIFLAR HAFTADA 2 GÜN OKULA GİDECEK

Buna göre; resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6),imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

SINIFLAR GRUPLARA AYRILACAK, HER DERS SÜRESİ 30 DAKİKA OLACAK

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

9. sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerin tümünden sorumlu olduklarından dolayı okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DIŞINDA KALAN TÜM DERSLER UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA TAMAMLANACAK

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek. Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ve kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacaklar.

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