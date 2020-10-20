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Okula giden mi gitmeyen mi güvende?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Prof. Dr. Ateş Kara'dan son dakika açıklaması! Prof. Dr. Ateş Kara, "Okula gelen çocuklardaki pozitifleşme oranının okula gelmeyen çocuklarda aynı yaş ve aynı sınıftakilere bakarak çok daha az olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulundu

Son Dakika Haberi: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı! Okula giden mi gitmeyen mi güvende? - Haberler
Okula giden mi gitmeyen mi güvende?
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu salgında okula giden ve gitmeyen çocukları takip etti. Ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı. Bu verilere göre yüz yüze eğitimin genişlemesi gündemde mi? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Okula giden çocuklarda vaka oranı daha düşük" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Ateş Kara, "Okula gelen çocuklardaki pozitifleşme oranının okula gelmeyen çocuklarda aynı yaş ve aynı sınıftakilere bakarak çok daha az olduğunu görüyoruz" dedi.

"OKULA GELENLERDE ÇOK DAHA DÜŞÜK"

Bilim Kurulu'nun çalışmasına göre; okula giden çocukların daha güvende olduğu yönünde. Prof. Dr. Kara, salgında okula giden ve gitmeyen çocukların takiplerinin nasıl yapıldığını anlattı. Prof. Kara, "Türkiye'deki hangi çocuklar okula geliyorlar, o yaş grubunda kaç çocuk var, kimler var diye. Okula gelen çocuklarda pozitif çıkan veya temaslı durumuna düşüp takip edilenler, onların bilgisi var. Karşı tarafta da aynı yaş grubunda olup hatta belki de aynı okulda olması gereken ama okula gelmeyen çocukların listesi ve sayıları var. Bizim bu güne kadar ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf açıldığında gördüğümüz şu oldu; okula gelenlerde çok daha düşük" dedi.

Prof. Dr. Kara , sözlerini şöyle sürdürdü: "Okullarda ikinci basamak başladı. Birinci basamaktaki avantajı gördük. Aynı şeyi ikinci basamakta da devam ettiğini görmek lazım çünkü hem çocuk yoğunluğu artıyor hem de hareketlilik. O nedenle bugün için kaç sınıf açılabilir, nerde durulur onu söylemek zor. Baktık her şey mükemmel gidiyor hepsini açabiliriz. Haftanın belli günlerinde belli sınıflar olacak şekilde yapabiliriz. Önümüzdeki haftayı görmemiz lazım."

ÜNİVERSİTELERİN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAMASI BİLİM KURULU'NUN GÜNDEMİNDE YOK

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlaması ise bilim kurulunun gündeminde yok. Prof. Dr. Kara, "Liselerde bunu denedikten sonra belki üniversitelerde daha klay hareket edilebilir. Çünkü orada farklı faktörler de giriyor. Yurtlar, sosyal alanlar, stajlar girmeye başlıyor. Bunların hepsini değerlendirebilmek bir faktör. Bir başka faktör de o anda ülkede dışarı çıktığınızda sizin pozitif biriyle karşılaşma oranınızın ne olacağı. O da direkt olarak yeni rakamlarımızla ilişkili" diye konuştu.

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