15 tatilin sona ermesine kısa bir süre kalırken, ikinci dönemin başlayacağı tarih, öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Sömestrin başlamasıyla tatil sürecine giren öğrenciler, ilk ders ziliyle dersbaşı yapacak. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, 15 Tatil ne zaman bitiyor? 2. dönem hangi gün başlıyor?" İşte detaylar...