        Haberler Bilgi Okullar ne zaman açılacak, 15 Tatil ne zaman bitiyor? 2. dönem hangi gün başlıyor?

        Okullar ne zaman açılacak, 15 Tatil ne zaman bitiyor?

        İlkokul, ortaokul, lise öğrenciler için ilk dönem 16 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Karnelerine kavuşan öğrenciler 15 tatilin çıkarmaya başladı. İkinci dönemin başlaması için geri sayım sürerken, okulların açılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, 15 Tatil ne zaman bitiyor?" İşte 2025-2026 MEB eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih...

        Giriş: 24.01.2026 - 20:58 Güncelleme: 24.01.2026 - 20:58
        1

        15 tatilin sona ermesine kısa bir süre kalırken, ikinci dönemin başlayacağı tarih, öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Sömestrin başlamasıyla tatil sürecine giren öğrenciler, ilk ders ziliyle dersbaşı yapacak. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, 15 Tatil ne zaman bitiyor? 2. dönem hangi gün başlıyor?" İşte detaylar...

        2

        15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

        Karneler 16 Ocak Cuma günü alındı. Yarıyıl tatili ise resmi olarak 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başladı. Sömestr tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Araya hafta sonlarının girmesiyle öğrenciler bu sene 15 günden fazla tatil yapacak.

        3

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Okullar, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü açılacak.

        4

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Okullarda eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü 2. dönem karnelerinin dağıtılması ile sona erecek.

