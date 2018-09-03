Okullar ne zaman açılacak? Son günlerde öğrenci ve velilerin cevabını en çok araştırdıkları sorular arasında yer alıyor. Haziran ayında 3 aylık yaz tatiline giren lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerini, okulların açılacağı Eylül ayının gelmesiyle birlikte heyecan sardı.

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) 2018 - 2019 Eğitim ve Öğretim dönemi takvimini açıkladı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte geri sayım için sayaç çalışmaya başladı. Peki; lise, ortaokul ve ilkokullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2018 - 2019

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre ilkokul, ortaokul ve liseler 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. Ancak 1. ve 9. sınıfların eğitime başlayacakları tarih diğer sınıflarla aynı değil. Öte yandan 2018-2019 yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019 - 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak

9. SINIFLAR VE 1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019'da sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MEB'İN 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı 100 günlük eylem planını açıkladı. İşte MEB'in 100 günlük eylem planındaki maddeler:

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