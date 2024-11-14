Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? 2025 Yaz tatili ne zaman?

Okulların açılacağı tarih kasım ara tatil sürecinde olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen uygulama ile beraber öğrenciler, yoğun ve yorucu ders temposunda ara tatiller ile birlikte 1 hafta dinlenme fırsatı yakalıyor. Peki Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor, hangi tarihte?