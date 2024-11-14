Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? 2025 Yaz tatili ne zaman?
Milyonlarca öğrenci 2024 2025 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatil sürecine girdi. Kasım ve Nisan ara tatilinde öğrenciler dinlenme fırsatı yakalıyor. Peki kasım ara tatil ne zaman bitiyor, 2025 yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman açılıyor?
Okulların açılacağı tarih kasım ara tatil sürecinde olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen uygulama ile beraber öğrenciler, yoğun ve yorucu ders temposunda ara tatiller ile birlikte 1 hafta dinlenme fırsatı yakalıyor. Peki Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor, hangi tarihte?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024’te başladı ve ilk ara tatil sonrası okullar 18 Kasım 2024 Pazartesi günü yeniden açılacak. Öğrenciler, 20 Haziran 2025’te ise yaz tatiline girecekler.
ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLADI?
Bu senenin ilk ara tatili 11 Kasım Pazartesi başladı, 15 Kasım Cuma günü sona erecek.
Hafta sonu tatilleriyle birlikte ara tatil toplam 9 güne çıktı.
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Yılın ikinci ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
Hafta sonu tatilleriyle birlikte ara tatil toplam 9 gün sürecek.