Okullar ne zaman açılacak? MEB 2025-2026 Okullar ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak?
Okulların açılmasıyla birlikte yeni eğitim dönemi başlayacak. MEB 2025 2026 eğitim öğretim takvimi ile yaz tatili, ara tatil ve okulların açılış ve kapanış tarihi duyuruldu. Ders ve sınav temposundan bir süre uzakta olan öğrenciler planlarını düzgün ayarlayabilmek için okulların yeniden açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? MEB 2025-2026 Okullar ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?
Yaz döneminde okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Müfredatın uygulanmaya başlaması, sınav ve etkinliklerin planlanması süreci okulların açılmasıyla start verecek. Peki okullar ne zaman açılıyor, hangi tarihte?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim Takvimi'ne göre okullar yaz tatilinin ardından 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 20 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili tarihi 8 Eylül Pazartesi günü sona erecek.
EĞİTİM TAKVİMİ
Birinci ara tatil: 10 - 14 Kasım 2025
Yarıyıl tatili (sömestr): 19 - 30 Ocak 2026
İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026
Okulların kapanış tarihi: 26 Haziran 2026
Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak.