        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman açılacak? Sömestr ne zaman bitiyor? 15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

        Okullar ne zaman açılacak? Sömestr ne zaman bitiyor?

        2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 16 Ocak Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte sona erdi. Yaklaşık iki haftalık sömestr tatiline çıkan milyonlarca öğrenci ve veli, ikinci dönemin hangi tarihte başlayacağını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte, okulların yeniden açılacağı tarih netlik kazandı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Sömestr ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

        Giriş: 21.01.2026 - 22:29 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:29
        1

        Karne heyecanının ardından sömestr tatiline giren öğrenciler için gözler, ikinci dönemin başlangıç tarihine çevrildi. 16 Ocak Cuma günü itibarıyla başlayan 15 tatilin ne zaman sona ereceği, öğrenciler kadar veliler tarafından da yakından takip ediliyor. MEB’in 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, “Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt verirken, ikinci dönem için geri sayım başladı. Detaylar haberimizde...

        2

        SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Karneler 16 Ocak Cuma günü alındı. Yarıyıl tatili ise resmi olarak 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başladı. Sömestr tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Araya hafta sonlarının girmesiyle öğrenciler bu sene 15 günden fazla tatil yapacak.

        3

        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN?

        İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

        4

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Okullarda eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü 2. dönem karnelerinin dağıtılması ile sona erecek.

