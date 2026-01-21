Karne heyecanının ardından sömestr tatiline giren öğrenciler için gözler, ikinci dönemin başlangıç tarihine çevrildi. 16 Ocak Cuma günü itibarıyla başlayan 15 tatilin ne zaman sona ereceği, öğrenciler kadar veliler tarafından da yakından takip ediliyor. MEB’in 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, “Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt verirken, ikinci dönem için geri sayım başladı. Detaylar haberimizde...