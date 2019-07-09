Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona eriyor? Soruları öğrenci ve veliler tarafından büyük bir heyecanla merak ediliyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili süreleri ile iligli yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN SONA ERİYOR

MEB'in yayınladığı takvime göre; 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MEB'TEN SON DAKİKA YAZ TATİLİ DÜZENLEMESİ

Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaz tatillerinin iki hafta kısalacağını, o iki haftanın ise ara tatil olacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak" dedi.