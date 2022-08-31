Milyonlarca öğrenci için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatilinin bitmesine kısa bir süre kalırken, okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Anaokul, İlkokul, ortaokul ve liselerin açılacağı tarih MEB takviminin açıklamasının ardından netlik kazandı. Peki Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? İşte tüm detaylar...