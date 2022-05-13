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Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2022 MEB yaz tatili tarihi!

15 Nisan'da ikinci ara tatilin bitmesinin ardından öğrenci ve veliler tarafından "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?" gibi sorular gündeme geldi. 2021 2022 eğitim öğretim yılının bitmesine kısa bir süre kalırken öğrencileri karne heyacanı sararken, öğrenciler yaz tatili için gün saymaya başladı. İşte 2022 MEB yaz tatili tarihi!

  • 01
    Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2022 MEB yaz tatili tarihi!

    Tatil planı yapan öğrenci ve veliler okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatilinin başlamasına kaç gün kaldı gibi sorularının yanıtını aramaya başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli yaz aylarının yaklaşmasıyla okulların kapanış tarihini araştırmaya başladı. Peki 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayan eğtim öğretim yılı MEB takvimine göre ne zaman sona erecek? işte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...
  • 02
    Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2022 MEB yaz tatili tarihi!

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    İlkolul, ortaokul ve liseler ikinci ara tatile 11 - 15 Nisan arasında çıktılar. Ramazan Bayramı tatiline 2, 3, 4 Mayıs'da çıkan okullar, hafta sonu dışındaki son tatillerine ise 19 Mayıs'ta çıkacaklar. 19 Mayıs sonrasında ise yaz tatili için geri sayım başlayacak. Yaz tatili için hazırlık yapacaklar merak içerisinde MEB Takvimi'nde yer alan yaz tatili tarihini araştırıyor. MEB Takvimi'ne göre ise yaz tatili bu yıl 17 Haziran'da başlayacak.
  • 03
    Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2022 MEB yaz tatili tarihi!

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    17 Haziran tarihinde başlayacak olan yaz tatili ise yaklaşık üç ay sürecek ve 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 

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