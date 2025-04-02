Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?
2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, Ramazan Bayramı tatili ile birleşerek öğrenciler için kısa bir mola sundu. Bu dinlenme süreci devam ederken, birçok veli ve öğrenci yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Okulların kapanış tarihi ve karne gününe ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takviminde netleşti. Peki, bu yıl yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte öğrencileri bekleyen tatil sürecine dair ayrıntılar...
Öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılının ikinci ara tatilini bayram tatiliyle birlikte değerlendirme fırsatı buldu. Ancak dinlenme sürecinin ardından şimdiden yaz tatili heyecanı başladı. Karne günü ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak? Yeni eğitim dönemine hazırlık süreci ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği akademik takvim doğrultusunda, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği yaz tatili tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.