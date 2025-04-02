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        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman kapanacak? 2025 Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

        Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

        2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, Ramazan Bayramı tatili ile birleşerek öğrenciler için kısa bir mola sundu. Bu dinlenme süreci devam ederken, birçok veli ve öğrenci yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Okulların kapanış tarihi ve karne gününe ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takviminde netleşti. Peki, bu yıl yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte öğrencileri bekleyen tatil sürecine dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 19:19 Güncelleme: 02.04.2025 - 19:19
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        Öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılının ikinci ara tatilini bayram tatiliyle birlikte değerlendirme fırsatı buldu. Ancak dinlenme sürecinin ardından şimdiden yaz tatili heyecanı başladı. Karne günü ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak? Yeni eğitim dönemine hazırlık süreci ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği akademik takvim doğrultusunda, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği yaz tatili tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar...

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

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        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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        MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

        MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

        Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

        Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

        İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

        Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

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