2026 MEB TAKVİMİ: Okullar ne zaman kapanacak? 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ne zaman başlayacak?
Nisan ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde, hem öğrenciler hem de veliler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı devam ederken tatil heyecanı şimdiden hissediliyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak? 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okullar 19 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Bu tarihte karneler dağıtılacak ve öğrenciler yaz tatiline başlayacak.
2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Her yıl olduğu gibi 2026-2027 yeni eğitim öğretim döneminin Eylül ayında başlaması öngörülüyor. Konuya dair henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, okulların büyük ihtimalle Eylül ayının ikinci haftasında açılması bekleniyor.