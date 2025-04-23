Okulların kapanacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvime göre okulların açılış ve kapanış tarihi belli oldu. Haziran ayın öğrenciler için yaz tatili başlayacak. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, karneler ne zaman verilecek?