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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapancağı tarih belli oldu. 2. dönem eğitim öğretim faaliyetleri devam ederken Mayıs ayının gelmesiyle birlikte gözler okullara çevrildi. Özellikle aileler, tatil yapacakları tarihleri, okulların yaz tatili sebebiyle kapalı olduğu günlere göre belirliyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 10:55 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:55
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        Okulların kapanacağı tarih MEB takviminde yer alıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planlaması yapmaya hazırlananlar ise yaz tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim yılının başlangıç tarihinnde detaylar belli oldu. Peki Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.

        Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.

        3

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan akademik takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

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