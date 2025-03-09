Milyonlarca öğrenci için yaz tatili, sadece dinlenme değil aynı zamanda yeni başlangıçların ve keyifli anların habercisi. 2024-2025 eğitim yılının ikinci dönemi devam ederken, yaz tatilinin başlangıç tarihi de merak konusu oldu. Türkiye’de okulların genellikle Haziran ayında kapanmasıyla başlayan bu uzun soluklu tatil, Eylül ayında ders zilinin yeniden çalmasına kadar sürüyor. Peki, 2025 yaz tatili hangi tarihte başlayacak? Karne heyecanı ne zaman yaşanacak? İşte, eğitim takvimine dair tüm detaylar...