Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
2024-2025 eğitim-öğretim yılı hızla devam ederken, öğrenciler ve veliler şimdiden yaz tatili planları yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, okulların kapanış tarihi ve karne günü heyecanla bekleniyor. Uzun ve yoğun geçen bir akademik yılın ardından öğrenciler, dinlenmek ve keyifli bir yaz geçirmek için sabırsızlanıyor. Peki, 2025 yaz tatili ne zaman başlayacak? Karne günü hangi tarihe denk geliyor? İşte MEB'in belirlediği tatil takvimiyle ilgili merak edilenler...
Milyonlarca öğrenci için yaz tatili, sadece dinlenme değil aynı zamanda yeni başlangıçların ve keyifli anların habercisi. 2024-2025 eğitim yılının ikinci dönemi devam ederken, yaz tatilinin başlangıç tarihi de merak konusu oldu. Türkiye’de okulların genellikle Haziran ayında kapanmasıyla başlayan bu uzun soluklu tatil, Eylül ayında ders zilinin yeniden çalmasına kadar sürüyor. Peki, 2025 yaz tatili hangi tarihte başlayacak? Karne heyecanı ne zaman yaşanacak? İşte, eğitim takvimine dair tüm detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.