Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu?
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına alırken, öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merakla bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıları, hava koşullarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği bölgelerde, eğitime ara verilmesi beklentisi artmış durumda. Hangi illerde okulların tatil edileceği ise yetkililerden gelecek resmi açıklamalarla netleşecek. Peki, Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? İşte 16 Aralık Pazartesi okulların durumu...
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, Türkiye genelinde yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bazı iller için yayımladığı sarı kodlu uyarılar, tatil beklentilerini artırdı. Soğuk hava dalgasının etkisini gösterdiği birçok ilde, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Kararların, ulaşım ve günlük yaşamın aksamasını önlemek amacıyla alınacağı ifade ediliyor. Peki, 16 Aralık okullar tatil edildi mi, kar tatili veren iller hangileri? İşte merak edilenler...
METEOROLOJİ UYARDI O İLLERE 'SARI' KODLU UYARI!
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkat edilmelidir.
BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
16 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak henüz valilik tarafından açıklanmadı. Veriler doğrultusunda kar yağışı beklenen iller için son dakika uyarıları yakından takip ediliyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilrisiniz.