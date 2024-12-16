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        Haberler Gündem Eğitim Okullar tatil mi? İki ilde okullar tatil edildi

        Okullar tatil mi? İki ilde okullar tatil edildi

        Artvin'de kar yağışı, don ve aşırı buzlanma nedeniyle il merkezi ile Şavşat, Murgul ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca Diyarbakır'da, Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı etkili oldu. Lice ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 21:58 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:11
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        İki ilde okullar tatil edildi
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        Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, il genelinde devam eden kar yağışının yanı sıra don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtildi.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler dikkate alınarak merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime, Borçka ilçesinde ise taşımalı eğitime 17 Aralık Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

        Açıklamada merkez, Şavşat ve Murgul ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

        DİYARBAKIR

        Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, hafif yağışlı ve yer yer karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde de kar yağışlı olacağı belirtildi. Uyarıların ardından, kentte kar yağışı etkili oldu. Karayolları 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, yağışın etkili olduğu kara yollarında temizleme çalışmaları başlatıldı.

        Lice ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Lice Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yoğun hava muhalefeti ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim-öğretime 17 Aralık Salı günü geçerli olmak üzere 1 gün ara verilmiştir” denildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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