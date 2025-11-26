OKULLARDA ARA TATİL KALKIYOR MU, BİTİYOR MU?

2019 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ara tatil uygulanıyor.

Birer haftalık ara tatil, bir eğitim-öğretim dönemi içerisinde 1. ve 2. dönem olmak üzere iki defa uygulanıyor.

Bu uygulamanın kaldırılıp kaldırılmayacağı ise milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyordu. Konu ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi.