Dün öğle saatlerinde İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı, neyse ki bilançosu ağır olmadı. Avcılar’da bir caminin minaresi yıkıldı, Şirinevler’de bir bina yan yattı, Silivri’de devlet hastanesi boşaltıldı, birkaç ilçede daha hasarlı binalar tespit edildi.

55 OKULDA HASAR İHBARI

İstanbul Valiliği’nin bu sabah yaptığı açıklamaya göre; 464 bina hakkında hasar ihbarı yapıldı. Hasar ihbarında bulunulan binaların 55’i de okuldu. Okullarda detaylı teknik inceleme başlatıldı, 9 ilçede 14 okul da bugün tatil edildi. Peki bu hasar ihbarında bulunulan okullardaki ilk incelemelerin sonuçları ne? İstanbul Valiliğinden aldığım bilgiye göre; okullarda yapısal bir sorun olacak hasar rapor edilmedi. İncelemeler sürüyor.

319 OKUL YENİDEN YAPILDI

1999 depreminin ardından kamu binalarının güçlendirilmesi ve yıkılıp yeniden yapılması için İstanbul Valiliği bünyesinde İSMEP (İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi) hayata geçirilmişti. Bugün itibariyle İstanbul Valiliği’nin verdiği bilgiye göre; İSMEP kapsamında İstanbul’da toplam 319 okul yıkılıp yeniden yapıldı, 648 okul da güçlendirildi.