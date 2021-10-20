2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 12,9 artışla 4 bin 540 liraya yükselecek.
Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de yüzde 12,8 artacak ve 5 bin 100 liraya çıkacak. Bütçe kanunu teklifinde, gelecek yıl ilköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında pansiyon ücretleri okul türlerinde ayrı bir kalem olarak belirtildi. Böylelikle bu yıl 4 bin 20 lira olan pansiyon ücretleri 2022'de yüzde 69,4 artışla 6 bin 810 liraya yükselecek.
2022 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri ve bu yıla göre artış oranları şöyle:
|
Okul türleri ve kademesi
|
2021 (TL-Ücret)
|
2022 (TL-Ücret)
|
Artış Oranı (Yüzde)
|
İlköğretim Kurumları
(İlkokul, Ortaokul, Yatılı Orta Okullar, İmam Hatip Okulları)
|4.020
|4.540
|
12,9
|
İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları)
|4.020
|6.810
|69,4
|
Ortaöğretim Okulları
(Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri)
|4.020
|4.540
|
12,9
|
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları
(3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Okullar)
|4.520
|5.100
|12,8
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