AA

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 12,9 artışla 4 bin 540 liraya yükselecek.

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de yüzde 12,8 artacak ve 5 bin 100 liraya çıkacak. Bütçe kanunu teklifinde, gelecek yıl ilköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında pansiyon ücretleri okul türlerinde ayrı bir kalem olarak belirtildi. Böylelikle bu yıl 4 bin 20 lira olan pansiyon ücretleri 2022'de yüzde 69,4 artışla 6 bin 810 liraya yükselecek.

2022 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri ve bu yıla göre artış oranları şöyle: