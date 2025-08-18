Tatilin son günleri yaklaşırken çantalar yeniden hazırlanıyor, sınıf kapıları büyük bir heyecanla açılmayı bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte gözler okullara çevrildi. Yeni dönemin başlangıç tarihi ve tatil aralıkları belli olurken, öğrenciler ve veliler için geri sayım resmen başladı. Peki, MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor? Detaylar haberimizde...