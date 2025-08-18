Okulların açılışı için geri sayım! MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor?
Yaz tatilinin son günleri geride kalırken, milyonlarca öğrenci ve veli yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmi olarak duyurdu. Okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili gibi merak edilen tarihler belli oldu. Peki, MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor? İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.