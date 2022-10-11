Okulun 4. kat penceresinden düşen liseliden acı haber

DHA

Bursa'da, okulun 4'üncü kat penceresinden düşen liseli Sudenur Ongun, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesi TOKİ bölgesinde meydana geldi. Okul binası tadilatta olduğu için Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu binasında eğitim veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Sudenur Ongun, binanın 4'üncü katında bulunan sınıfın açık olan penceresinden düştü.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

Bahçede olan öğrencilerin olayı okul idaresine bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ağır yaralanan Ongun, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Lise öğrencisi buradan da ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatılırken, polis ekipleri okulda ve öğrencinin düştüğü yerde inceleme yaptı. Olayın ardından İlçe Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Emniyet Müdürü Erol Yavuz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile okul idarecileri hastaneye gelerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Haberi alarak hastaneye gelen anne ve baba ise sinir krizi geçirdi.

SAATLER SONRA ACI HABER GELDİ

Hastanede tedavisi süren Sudenur Ongun'dan akşam saatlerinde acı haber geldi. Sudenur, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.