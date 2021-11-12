BKM Film imzasıyla çıkan Olanlar Oldu filminin yönetmenliği Hakan Algül'e ait. Senaryosu Ata Demirer tarafından kaleme alınan Olanlar Oldu filminin çekim merakları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

OLANLAR OLDU KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirilen Olanlar Oldu filmi konusu şöyle:

Zafer kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada (Sığacık) tekne turları düzenleyerek geçimini sağlamaktadır. Zafer'in annesi Döndü Hanım da (Ata Demirer) oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Ancak, Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp âşık olmasıyla değişecektir.

OLANLAR OLDU OYUNCULARI KİM?

Ata Demirer - Zafer/Döndü

Tuvana Türkay - Aslı

Salih Kalyon - İbrahim

Ülkü Duru - Fahriye

Derya Alabora - Antula

Bedir Bedir - Ramazan

Seda Güven - Mehtap

Renan Bilek - Ortunç

Toprak Sergen - Serkay

Ali Yoğurtçuoğlu - Koray

Esat Polat Güler - Ahmet