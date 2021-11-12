Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Olanlar Oldu oyuncuları kimler? Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu konusu

Olanlar Oldu oyuncuları Aslı, Zafer, İbrahim merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu filmin senaristi ise Ata Demirer. 2017 yılında beyaz perdeyle buluşan komedi filmi Olanlar Oldu konusu araştırılıyor. İzleyiciler "Olanlar Oldu filmi nerede çekildi?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Olanlar Oldu oyuncuları

Olanlar Oldu oyuncuları kimler? Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu konusu

BKM Film imzasıyla çıkan Olanlar Oldu filminin yönetmenliği Hakan Algül'e ait. Senaryosu Ata Demirer tarafından kaleme alınan Olanlar Oldu filminin çekim merakları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

OLANLAR OLDU KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirilen Olanlar Oldu filmi konusu şöyle:

Zafer kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada (Sığacık) tekne turları düzenleyerek geçimini sağlamaktadır. Zafer'in annesi Döndü Hanım da (Ata Demirer) oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Ancak, Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp âşık olmasıyla değişecektir.

OLANLAR OLDU OYUNCULARI KİM?

Ata Demirer - Zafer/Döndü
Tuvana Türkay - Aslı
Salih Kalyon - İbrahim
Ülkü Duru - Fahriye
Derya Alabora - Antula
Bedir Bedir - Ramazan
Seda Güven - Mehtap
Renan Bilek - Ortunç
Toprak Sergen - Serkay
Ali Yoğurtçuoğlu - Koray
Esat Polat Güler - Ahmet

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aziz dizisi hangi gün? Aziz dizisi oyuncuları kim? Aziz dizisi konusu ne?
TELEVİZYON Aziz dizisi oyuncuları ve karakterleri
Aziz 2. Bölüm 2. Ön İzleme sahnesi yayınlandı!
TELEVİZYON Aziz 2. Bölüm 2. Ön İzleme sahnesi yayınlandı!
Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları isimleri ne? Kıbrıs Zafere Doğru hangi gün, ne zaman yayınlanıyor?
TELEVİZYON Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kim?
Arka Sokaklar oyuncuları yeni sezon! Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?
TELEVİZYON Arka Sokaklar oyuncuları ve konusu
Aşk Mantık İntikam hangi gün? Aşk Mantık İntikam oyuncuları isimleri ve yaşları! Aşk Mantık İntikam konusu
TELEVİZYON Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları ve konusu
Kırmızı Oda oyuncu kadrosu! Kırmızı Oda oyuncuları Pembe, Süveyda, Keklik kim? Kırmızı Oda hangi gün?
TELEVİZYON Kırmızı Oda oyuncuları kimler?
Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı (12 Kasım Cuma)! Bugün TV'de hangi diziler var?
TELEVİZYON Bugün TV'de hangi diziler var?
Aziz 2. bölüm tanıtım: Aziz, Antakya'da dengeleri değiştiriyor!
TELEVİZYON Aziz, Antakya'da dengeleri değiştiriyor!
Aziz 2. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Aziz 2. bölümde neler olacak?
TELEVİZYON Aziz 2. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!
Reyting sonuçları 11 Kasım: AB ve total reyting sıralaması - GÜNCEL
TELEVİZYON Gözler reyting sonuçlarında!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.