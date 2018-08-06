Harabe eve girip çıkmadığı tespit edilince...

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Öldürüp, üzerine beton döktüler!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 gün önce kaybolan bakkal Mehmet Yalçın'ın, alacaklıları tarafından tek katlı bir evde öldürüldükten sonra odaya gömülüp üzerine beton döküldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

06.08.2018 - 17:18 | Güncelleme: DHA

Olay, bu sabah Suruç'un Mızar Mahallesi'nde tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, bakkal işleten Mehmet Yalçın geçen Cuma akşamı iş yerini kapattıktan sonra eve gelmemesi üzerine ailesi Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. DHA'nın haberine göre, bunun üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, güvenlik kamerasında Yalçın'ın iş yerinin iki alt sokağında bulunan tek katlı harabe eve girdiği ve çıkmadığını tespit etti. Cinayeti araştıran polise teslim olan B.Y. ile M.S., bakkal Mehmet Yalçın'ı alacak meselesi yüzünden yakalayarak, kendilerine ait kullanılmayan evde tabancayla öldürdükten sonra bir odaya gömüp kokmasın diye üzerine beton döktüklerini itiraf etti. Bu kişilerin itirafı üzerine evde arama yapan polis, odada üzerine beton dökülmüş Yalçın'ın cenazesi buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yalçın'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, gözaltına alınan şahısların sorgulaması devam ediyor.

50 LİRA ALACAĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Suruç'ta bakkal dükkanı işleten 4 çocuk babası Mehmet Yalçın'ın (31) komşusu ve en yakın arkadaşı olduğu öğrenilen B.Y. tarafından 50 liralık alacağı için öldürüldüğü belirtildi. Mobese kamera kayıtlarında ölen Mehmet Yalçın'ın en son arkadaşı B.Y.'yle birlikte görülmesi üzerine polis B.Y., yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamasının ardından serbest kalan B.Y., 3 gündür kayıp olan Yalçın'ın ailesini ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu ve üzüldüğü öğrenildi. Cinayeti araştıran polis, gelen bir ihbar üzerine B.Y.'nin tek katlı metruk evinde gece saat 02.00'da eğitimli köpekle arama yaptı. Evin merdiven altında bulunan bir alana yeni fayansların döşendiğini fark eden polis, eğitimli köpeğin bu bölgede koku alması üzerine kırdıkları fayansın altında tabancayla öldürülen Yalçın'ın cesedinin bulunduğu kaydedildi.

 

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