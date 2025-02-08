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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer'den transfer açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Ole Gunnar Solskjaer'den transfer açıklaması

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor maçı öncesi açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 19:13 Güncelleme: 08.02.2025 - 19:13
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        Solskjaer'den transfer açıklaması
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        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Hava durumu ile ilgili konuşan Solskjaer, "İstanbul'da da kar vardı. Kolay değildi antrenman yapmak. Enerjimiz var. Bazı oyuncularımız kupada dinlendi. Enerjik ve taze bir takımla çıkacağız bugün." dedi.

        Sivasspor'u izlediklerini söyleyen deneyimli hoca, "Rakibimizin çok maçını izledik. Ama kendimizi değerlendirirsek, kendi sahamızda çok top kaybediyoruz. Bugün bunu yapmamalıyız. Orta sahada Gedson ve Alex var. Tekniği yüksek oyuncular olduğu için oyunu ve topu kontrol edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Transfer ile ilgili konuşan Solskjaer, "Orta sahada eksiğimiz var. 3 oyuncu ayrıldı. 1 ya da 2 oyuncu getirmemiz lazım. Kış transfer döneminde bunlar zor olabiliyor. Kısa vadede ihtiyacımız var ama uzun vadeyi de düşünmeliyiz. Kesinlikle 1 oyuncu getireceğiz ama umarım 2 oyuncu getirebiliriz." sözlerini de sarf etti.

        Norveçli teknik adam, yeni transfer Keny Arroyo için, "Keny'i de istediğimiz bir oyuncuydu. Heyecanlı ve yetenekli bir oyuncu. Hırslı ve kendisini geliştirmek isteyen oyuncuları getirmek istiyoruz. Keny'i de bunlardan biri." sözlerini sarf etti.

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