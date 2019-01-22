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Aleyna Tilki, yeni albümünün çalışmaları için ABD'ye gitmişti. Kısa sürede pek çok kişiyle tanışarak arkadaş çevresini genişleten Tilki, önceki gün Oleg Jones adlı arkadaşıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi. O anları sosyal medyadan paylaşan Jones, altına "Bu küçük canavar bana koşulsuz aşkı öğretiyor" notunu düştü. Tilki'nin hayranları paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni yağdırdı.