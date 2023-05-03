Adana'da Yıldıray Çakır (50), öldürülen üvey ağabeyi için "Rahmetli de çok iyi bir insan değildi" diyen Murat Daş'ı (51), çıkan tartışmada tabancayla öldürdü.

DHA'da yer alan habere göre Adana'da Turhan ailesi, 24 Nisan 2020'de 14 yaşındaki T.Z.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Fatih Turhan'ın (53) ölüm yıl dönümünde mevlit yaptı.