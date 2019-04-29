Olay, sabah saatlerinde, Esentepe Mahallesi'nde bulunan rezidansta meydana geldi. Eşinden bir süredir ayrı yaşadığı belirtilen, 1 çocuk babası itfaiye eri Bülent Ö., 16'ncı kattaki dairesinin penceresinden bahçeye düştü.

DHA'nın haberine göre, sabah bahçeden geçenler, Bülent Ö.'nün hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Servis'e haber verdi.



İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bülent Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye görevlileri ise ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu görünce büyük üzüntü yaşayıp, gözyaşı döktü. Acı haberi alan diğer itfaiye erleri de merkezden çıkıp, rezidansa geldi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bülent Ö.'nün cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Bülent Ö.'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Bülent Ö.'nün, önceki gün mesaide arkadaşlarıyla şakalaşırken, "Sizi çok seviyorum" dediği öğrenildi.