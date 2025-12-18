Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 17. haftasında EA7 Emporio Armani Milan'a konuk oluyor. Allianz Cloud'da oynanacak mücadele için bekleyiş sürerken, Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko karşılaşmasının saati ve yayıncı kuruluşu gündemdeki yerini aldı. Bir maç eksiği bulunan son şampiyon, oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşadı. Peki, "Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte ayrıntılar...
Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ligdeki son maçında sahasında Panathinaikos'a 81-77 mağlup olarak 6 maç sonra ilk yenilgisini yaşayan temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde bir maç eksiği ile 5. sırada yer alıyor. İki takım arasında oynanan son maç 76-100 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Peki, "Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
OLİMPİA MİLANO FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko basket maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 22.30'da oynanacak.
OLİMPİA MİLANO FENERBAHÇE BEKO HANGİ KANALDA?
Allianz Cloud'da oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
EUROLEAGUE'DE SON DURUM
Sarı-lacivertli takım, ligdeki son maçında sahasında Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 81-77 mağlup olarak 6 maç sonra ilk yenilgisini yaşadı.
Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 7. sırada yer alıyor.