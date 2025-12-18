Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ligdeki son maçında sahasında Panathinaikos'a 81-77 mağlup olarak 6 maç sonra ilk yenilgisini yaşayan temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde bir maç eksiği ile 5. sırada yer alıyor. İki takım arasında oynanan son maç 76-100 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Peki, "Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...