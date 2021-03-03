Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Olimpia Milano karşısına çıkıyor. Play-offlara kısa bir süre kala son 8'de yer almak isteyen temsilcimiz İtalya'da galibiyet arıyor. Peki Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
OLIMPIA MILANO FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
İtalya'da oynanacak Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 22.45'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD3'den canlı olarak yayınlanacak.
KANARYADA 4 EKSİK
Sarı-lacivertliler bu önemli karşılaşmaya 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yaptığı duyuruda son taktik idmanında sakatlık yaşayan Alex Perez’in yanı sıra Melih Mahmutoğlu, Berkay Candan ve Yiğit Onan’ın Milano maçında oynamayacağı belirtildi.
Sarı-lacivertliler, 5 Mart Cuma günü de deplasmanda ASVEL ile karşı karşıya gelecek.
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