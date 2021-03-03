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Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? FB Beko maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Olimpia Milano Fenerbahçe Beko basketbol karşılaşması için heyecan dorukta. Euroleague'deki iki temsilcimizden biri olan Fenerbahçe Beko son 11 maçında aldığı 10 galibiyetle, büyük bir çıkışa geçti. Peki merakla beklenen Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta?

Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? FB Beko maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Olimpia Milano karşısına çıkıyor. Play-offlara kısa bir süre kala son 8'de yer almak isteyen temsilcimiz İtalya'da galibiyet arıyor. Peki Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

OLIMPIA MILANO FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

İtalya'da oynanacak Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 22.45'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD3'den canlı olarak yayınlanacak.

KANARYADA 4 EKSİK

Sarı-lacivertliler bu önemli karşılaşmaya 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yaptığı duyuruda son taktik idmanında sakatlık yaşayan Alex Perez’in yanı sıra Melih Mahmutoğlu, Berkay Candan ve Yiğit Onan’ın Milano maçında oynamayacağı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, 5 Mart Cuma günü de deplasmanda ASVEL ile karşı karşıya gelecek.

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